POL-PILEK: Vandalismus an Aussichtspunkt

Raumbach (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag und Montag den Zaun am Aussichtpunkt Raumberg in Raumbach.

Die Täter rissen Zaunbretter ab, einen Zaunpfosten heraus und verbrannten diese. Die verkohlten Reste verteilten sie wahlos auf dem Rastplatz für Wanderer.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sie hat Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 01.03.2026 und Montag 02.03.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |gut

