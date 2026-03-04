PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Vandalismus an Aussichtspunkt

Raumbach (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag und Montag den Zaun am Aussichtpunkt Raumberg in Raumbach.

Die Täter rissen Zaunbretter ab, einen Zaunpfosten heraus und verbrannten diese. Die verkohlten Reste verteilten sie wahlos auf dem Rastplatz für Wanderer.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sie hat Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die zwischen Sonntag, 01.03.2026 und Montag 02.03.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |gut

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

  • 27.02.2026 – 20:18

    POL-PILEK: Versammlung in Meisenheim

    Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Auf dem Marktplatz in Meisenheim fand am Freitagnachmittag eine Versammlung eines ortsansässigen Vereins unter dem Motto "Meisenheim ist bunt" statt. Rund 250 Teilnehmer versammelten sich zunächst auf dem Marktplatz. Im weiteren Verlauf bildeten die Anwesenden eine Menschenkette, die sich durch die Untergasse in der Altstadt von Meisenheim erstreckte. Die Polizei Lauterecken und ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:33

    POL-PILEK: Brand eines Windrads

    Kirrweiler (Kreis Kusel) (ots) - In der Nacht hat im Landkreis Kusel ein Windrad gebrannt. Die Brandursache steht aktuell nicht fest. Am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, wurde die Polizei über das brennende Windrad nordwestlich von Kirrweiler informiert. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab, da brennende Teile zu Boden fielen. Das Windrad brannte kontrolliert aus. Aufgrund von Nebel am Morgen konnten Techniker die Anlage bisher nicht inspizieren. Ein technischer ...

    mehr
