Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Brand eines Windrads

Kirrweiler (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht hat im Landkreis Kusel ein Windrad gebrannt. Die Brandursache steht aktuell nicht fest. Am Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, wurde die Polizei über das brennende Windrad nordwestlich von Kirrweiler informiert. Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab, da brennende Teile zu Boden fielen. Das Windrad brannte kontrolliert aus. Aufgrund von Nebel am Morgen konnten Techniker die Anlage bisher nicht inspizieren. Ein technischer Defekt als mögliche Brandursache wird von der Polizei nicht ausgeschlossen. Der Gefahrenbereich um das Windrad bleibt vorerst gesperrt. |erf

