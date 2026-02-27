PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Versammlung in Meisenheim

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Auf dem Marktplatz in Meisenheim fand am Freitagnachmittag eine Versammlung eines ortsansässigen Vereins unter dem Motto "Meisenheim ist bunt" statt.

Rund 250 Teilnehmer versammelten sich zunächst auf dem Marktplatz. Im weiteren Verlauf bildeten die Anwesenden eine Menschenkette, die sich durch die Untergasse in der Altstadt von Meisenheim erstreckte.

Die Polizei Lauterecken und die Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Bad Kreuznach waren mit Einsatzkräften vor Ort und stand als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

