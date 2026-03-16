Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zeuge verfolgt Ladendieb - Unbekannte flüchten auf E-Scootern (13.03.2026)

Konstanz (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein unbekannter Täter in einem Outlet am Bahnhofplatz einen Diebstahl begangen und ist anschließend mit einem E-Scooter geflüchtet. Kurz vor 17 Uhr beobachtete ein Zeuge im Verkaufsraum des Sportgeschäfts, wie ein Unbekannter seine Schuhe gegen ein neues Modell aus der Auslage tauschte und anschließend das Geschäft verließ. Der 40-Jährige verfolgte den mit einem E-Scooter wegfahrenden Ladendieb, holte ihn auf Höhe des Konzils ein und hielt ihn fest um anschließend die Polizei zu verständigen. Währenddessen kamen dem Ladendieb zwei weitere unbekannte junge Männer zur Hilfe die den 40-Jährigen wegschubsten, so dass sie schließlich alle drei auf E-Scootern in Richtung Schweizer Grenze flüchteten.

Zu dem Ladendieb liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß, braunes, lockiges Haar, Oberlippen- und Kinnbart, schlank, sportliche Statur. Bekleidet war er mit einer braunen dicken Jacke und einer schwarzen kurzen Hose der Marke Nike.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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