Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Auseinandersetzung auf der Trossinger Straße - Autofahrer geraten aneinander (14.03.2026)

Aldingen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung auf der Trossinger Straße sind am Samstagnachmittag zwei Autofahrer aneinandergeraten. Nachdem es zu Unstimmigkeiten bezüglich des Fahrverhaltens des jeweils anderen kam, hielten ein 35-Jähriger und ein unbekannter Autofahrer gegen 16.30 Uhr an einer Haltebucht kurz vor dem Ortseingang an. In der Folge beschimpfte, beleidigte und bespuckte der Unbekannte den 35-Jährigen, was dieser ihm schließlich gleichtat. Plötzlich zog der Unbekannte einen schwarzen, stockähnlichen Gegenstand und schlug seinem Kontrahenten damit gegen die Schläfe. Als ein weiterer Autofahrer neben den Streitenden anhielt und sie aufforderte aufzuhören, stieg der Unbekannte in sein Auto und fuhr davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Autofahrer wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell