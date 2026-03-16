Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Aggressiver Autofahrer greift 26-Jährigen an (13.03.2026)

Singen (ots)

Ein aggressiver Autofahrer hat am Freitagvormittag auf der Hegaustraße einen jungen Mann angegriffen. Gegen 11 Uhr bog ein 26-Jähriger mit seinem Auto von der Hohentwielstraße nach links auf die Schaffhauser Straße ab. Ein bislang unbekannter, von links kommender Autofahrer fühlte sich dadurch offensichtlich derart in seiner Vorfahrt beeinträchtigt, dass er kurzerhand wendete, an den bereits an der Einfahrt zur Tiefgarage der Sparkasse haltenden Wagen des 26-Jährigen herantrat den jungen Mann laut beschimpfte, ihn am Hemd packte und schließlich durch das geöffnete Fahrerfenster einen Faustschlag in Gesicht verpasste. Anschließend stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und fuhr davon.

Der Aggressor wird wie folgt beschrieben: indischer Phänotyp, etwa 40-50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Bekleidet war der Mann mit einem rot-weiß-pink gefleckten Oberteil.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

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