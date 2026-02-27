Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Alkoholisiert verunfallt: Radfahrer leistet Widerstand - Polizei findet Messer

Delligsen (ots)

Am Donnerstag (26.02.2026) verunfallte ein 31 Jahre alter Mann in der Hilsstraße in Delligsen mit seinem E-Bike. Polizisten stellten bei dem Mann aus dem Flecken Delligsen eine Beeinflussung von Alkohol fest. Während des Einsatzes fanden die Beamten bei dem Verunfallten ein Messer auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 19:45 Uhr mit seinem E-Bike auf der falschen Gehwegseite in einen abbiegenden Pkw einer 29-Jährigen.

Die alarmierte Polizei stellte bei dem Radfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test vor Ort ergab einen Alkoholwert von knapp 2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit seinem Rad untersagt. Er sollte für eine Blutentnahme einem Arzt vorgeführt werden. Unvermittelt stürmte der 31-Jährige auf sein Rad zu und flüchtete mit diesem. Die Beamten eilten dem Mann hinterher und konnten diesen stoppen. Dabei wehrte sich der Radfahrer gegen die Polizisten mit körperlicher Gewalt. Die Einsatzkräfte konnten den Mann vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Messer aufgefunden. Ein Arzt führte anschließend eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration durch. Das Ergebnis steht aus.

Der Beschuldigte muss sich u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Das Messer sowie das E-Bike wurden sichergestellt.

