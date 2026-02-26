PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei Festnahmen nach Ladendiebstahl

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 13:50 Uhr in einem Supermarkt in der Segelhorster Straße in Hessisch Oldendorf zu einem Ladendiebstahl. Ein Täter flüchtete zunächst, wurden jedoch im Rahmen einer Fahndung wenig später durch die Polizei festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei Männer diverse Haushaltartikel und Lebensmittel aus dem Geschäft. Dies beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin, woraufhin die Männer flüchteten. Sie kontaktierte die Polizei.

Durch Hinweise von Mitarbeitern des Marktes, konnten Einsatzkräfte den Flüchtigen auf einem Grundstück im "Immenkopf" feststellen, wo sich dieser versteckt hielt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Fahndung nach dem zweiten Täter kontrollierten Polizisten einen schwarzen Mercedes, der möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stand. Dieser wurde durch die Beamten auf dem Parkplatz des Supermarktes festgestellt. In diesem versteckte sich auf der Rückbank eine männliche Person mit einem Hund. Die Beamten sprachen den Mann an und forderten ihn auf, aus dem Auto auszusteigen. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten Gegenstände auf, die zumindest teilweise dem Diebstahl zugeordnet werden konnten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die beiden vorläufig festgenommenen Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um einen 25-jährigen Mann aus Frankfurt am Main und einen 32 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Offenbach in Südhessen. Im Anschluss an die Maßnahmen wurden sie entlassen. Sie müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Der entstandene Schaden sowie das genaue Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

