Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hameln: Handtaschenraub am ZOB City/Pfortmühle - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Mittwochmorgen (25.02.2026) ist es gegen 08:25 Uhr in Hameln im Bereich der Zehnthofstraße, im Durchgang zwischen dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) City/Pfortmühle und Innenstadt (Am Markt), zu einem Raub einer Tasche gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine 33-jährige Frau aus Hameln zu Fuß in dem genannten Bereich, als sich ein bislang unbekannter Täter von hinten auf einem Fahrrad näherte. Während der Vorbeifahrt entriss er Frau eine schwarze Banktasche aus der Hand, in welcher sich Bargeld befand. Infolge des plötzlichen Angriffs stürzte das Opfer zu Boden und erlitt leichte Verletzungen.

Der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - schwarze Winterjacke
   - schwarze Hose
   - unterwegs mit einem alten, grauen Damenfahrrad

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Zehnthofstraße, des City-Bahnhofs oder der Innenstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

