Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unfall verursacht und weitergefahren

Hameln (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, kam es zwischen 17:20 und 17:30 Uhr an der Einmündung Hastenbecker Weg/ Im Duvenanger in Hameln zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der Unfallflüchtige mit einem mutmaßlich dunkelgrünen VW Caddy (oder ähnliches Modell) aus dem Duvenanger kommend nach links auf den Hastenbecker Weg ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw. Der Unbekannte touchierte den querenden VW Golf einer 37-Jährigen, die sich in Richtung Tunnelstraße fortbewegte. Der Golf wurde an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt. Der Verursacher entfernte sich in Richtung Fluthamelstraße, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

