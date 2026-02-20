Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Kind nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hameln (ots)

Am Mittwoch (18.02.2026) kam es in der Gröninger Straße in Hameln gegen 16:50 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 10-jähriger Junge auf einem Tretroller schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57-jährige Fahrer eines Pkw Skoda die Gröninger Straße in Richtung Erichstraße. Am Einmündungsbereich der Domeierstraße wartete ein orangefarbener Pritschenwagen an einem dortigen "Stopp-Schild". Hinter diesem Pritschenwagen tauchte ein Junge auf einem Tretroller auf und fuhr auf die Straße, um diese zu überqueren. Der Fahrer des Skoda leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen aber nicht mehr verhindern. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 57-Jährige leistete umgehend Erste-Hilfe und verständigte den Notruf.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem Fahrtweg des Jungen machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell