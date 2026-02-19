Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unfall beim Überholen auf B217 zwischen Hachmühlen und Hasperde

Bad Münder (ots)

Am Dienstag (17.02.2026) ist es gegen 14:35 Uhr auf der Bundesstraße 217 zwischen Hachmühlen und Hasperde, kurz vor der Bahnüberführung in Fahrtrichtung Hameln, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Pkw nebeneinander die B217 in Richtung Hameln. Beim Fahrstreifenwechsel nach rechts übersah der Fahrer eines VW offenbar den neben ihm fahrenden Ford. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer des Ford nach rechts auf den Grünstreifen aus und streifte dabei die Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Schutzplanke. Personen wurden nicht verletzt.

Zum genauen Unfallhergang bestehen unterschiedliche Angaben. Die Polizei Bad Münder hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell