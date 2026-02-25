PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: 37-Jähriger durch Schläge mit Hammer verletzt

Holzminden (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) verletzte ein Mann einen 37-Jährigen in der Oberbachstraße in Holzminden durch Schläge mit einem Hammer.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es gegen 13:20 Uhr zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug einer der Männer dem 37 Jahre alten Opfer mit einem Hammer mehrmals gegen den Kopf. Ein Zeuge leistete Erste Hilfe und zog den Täter von dem Verletzten weg. Daraufhin flüchtete dieser fußläufig.

Weitere Passanten kamen dem Holzmindener umgehend zur Hilfe und verständigten den Notruf. Der Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er bereits wieder verlassen. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Beschuldigten verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 175 cm groß
   - schlank
   - dunkles Haar
   - bekleidet mit einer grauen Jacke, weißen Turnschuhen und einer 
     Cappy

Weitere Zeugen berichteten, dass im Nahbereich eines dortigen Kiosks auch ein Pkw und ein E-Scooter durch den Beschuldigten mit einem Hammer beschädigt wurden.

Erste Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat ergaben, dass die beiden Männer miteinander bekannt sind und es bereits öfter zu Auseinandersetzungen kam.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die weitere Angaben zu der gefährlichen Körperverletzung machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

