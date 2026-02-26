PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Aufgefunden - Wem gehört das Fahrrad?

Hameln (ots)

Am Donnerstag (19.02.2026) fand ein Zeuge ein herrenloses Fahrrad auf dem Europaplatz in Hameln auf und gab es bei der Polizei ab. Die Beamten suchen nun den Eigentümer.

Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "BISAN" mit weißen und orangen Details.

Die Polizei sucht den Eigentümer des Rades. Dieser kann sich gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 melden oder persönlich erscheinen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

