Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Jugendraum des Kleintierzuchtvereins (14./15.03.2026)

Gottmadingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben Unbekannte versucht, in den Jugendraum des Kleintierzuchtvereins in der Straße "Zum Katzental" einzubrechen. Die Täter machten sich gewaltsam an der Zugangstür zu schaffen, gelangten jedoch schlussendlich nicht in den Innenraum.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 14370 entgegen.

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