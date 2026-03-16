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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Jugendraum des Kleintierzuchtvereins (14./15.03.2026)

Gottmadingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen haben Unbekannte versucht, in den Jugendraum des Kleintierzuchtvereins in der Straße "Zum Katzental" einzubrechen. Die Täter machten sich gewaltsam an der Zugangstür zu schaffen, gelangten jedoch schlussendlich nicht in den Innenraum.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 14370 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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