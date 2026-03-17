Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht im Menzelweg - Unbekannter fährt gegen Laterne - Hinweise erbeten (16.03.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht im Menzelweg am Montagvormittag. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr touchierte ein Unbekannter die Straßenlaterne auf Höhe der Hausnummer 16. Anschließend räumte der Verursacher die Scherben des durch den Zusammenstoß zerbrochenen Leuchtenkopfs zusammen, legte sie unter den verbogenen Laternenmast und fuhr dann einfach davon. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

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