Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, A98, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer verliert Ladung - Polizei bittet um Hinweise (16.03.2026)

Volkertshausen, A98 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend auf der Autobahn 98 zwischen Stockach und dem Autobahnkreuz Engen Ladung verloren und dabei einen anderen Wagen beschädigt. Gegen 19 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem VW Crafter von Stockach in Richtung Engen unterwegs. Auf Höhe der Betriebsumfahrung bei Volkertshausen überholte ihn ein unbekannter Autofahrer, vermutlich mit einem grauen VW Touareg oder Touran mit Anhänger, der während des Überholmanövers Kies verlor. Ein Teil der Ladung flog dabei gegen die Windschutzscheibe und die Fahrzeugfront des Crafters des 35-Jährigen, wodurch Beschädigungen in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise auf das Ladung verlierende Gespann nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0 entgegen.

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