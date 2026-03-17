Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Jugendliche geraten aneinander - Unbekannte schlagen auf 15-Jährigen ein (16.03.2026)

Singen (ots)

Nachdem ein Jugendlicher am Montagabend im Bereich des Herz-Jesu-Platz durch Unbekannte verletzt worden ist, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Am frühen Abend gerieten zwei Jugendgruppen bereits in einem Drogeriemarkt verbal aneinander. Anschließend verließen sie das Geschäft und begaben sich alle - weiterhin unter gegenseitigen Anfeindungen - in Richtung Sankt Anna. Auf dem Herz-Jesu-Platz griffen zwei bislang unbekannte Jugendliche der einen Gruppe schließlich einen 15-Jährigen aus der anderen Gruppe an und schlugen ihm infolgedessen mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die Unbekannten samt ihrer Begleiter.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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