Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, B 462

Landkreis Rottweil) BMW auf Abwegen (16.03.2026)

Schiltach - B 462 (ots)

Am Montag war auf der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Schiltach ein BMW auf Abwegen, was zu einem Schwerverletzten geführt hat. In einer Linkskurve verlor ein 24-Jähriger auf Höhe der Bushaltestelle "Deissenbauernhof" die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Zunächst prallte er gegen einen Stein, eher der Wagen in eine Scheune schleuderte. Sowohl der BMW, als auch die Scheune wurden dabei schwer beschädigt. Nachdem die Feuerwehr den eingeklemmten, schwerverletzten Fahrer befreite, stürzte die Scheune ein. Das Auto musste abgeschleppt werden und der junge Mann ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird in einem mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

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