POL-KN: (Schiltach
Landkreis Rottweil) Fahrgast stürzt nach Vollbremsung (17.03.2026)
Schiltach (ots)
Durch das Bremsen eines Busfahrers ist am Dienstag, gegen 9:30 Uhr, ein Fahrgast gestürzt und hat sich dabei leichtverletzt. Der 70-jährige Linienbusfahrer musste verkehrsbedingt auf der Bahnhofstraße stark bremsen. Durch diese ruckartige Bewegung stürzte einer seiner Fahrgäste. Der 75-Jährige begab sich selbstständig zu einem Arzt.
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