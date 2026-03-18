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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach
Landkreis Rottweil) Fahrgast stürzt nach Vollbremsung (17.03.2026)

Schiltach (ots)

Durch das Bremsen eines Busfahrers ist am Dienstag, gegen 9:30 Uhr, ein Fahrgast gestürzt und hat sich dabei leichtverletzt. Der 70-jährige Linienbusfahrer musste verkehrsbedingt auf der Bahnhofstraße stark bremsen. Durch diese ruckartige Bewegung stürzte einer seiner Fahrgäste. Der 75-Jährige begab sich selbstständig zu einem Arzt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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