Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Mehrere Sachbeschädigungen auf der Wasserfallstraße (16.03.2026 - 17.03.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Unbekannter hat auf der Wasserfallstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Sachbeschädigungen begangen. Bislang sind der Polizei 13 beschädigte Autos bekannt, die der Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Alle Autos waren am Fahrbahnrand oder auf dem dortigen Parkplatz geparkt. Die Höhe des Schachschadens ist noch nicht zu beziffern.

Die Polizei in Oberndorf sucht nach weiteren Geschädigten, sowie Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu der Tat liefern können (Tel.: 07423 / 81010).

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