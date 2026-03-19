Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Versuchter Auto-Aufbruch - Unbekannter verursacht rund 5.000 Euro Schaden - Polizei bittet um Hinweise! (17./18.03.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem versuchten Auto-Aufbruch in der Brauneggerstraße. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 08 Uhr, machte sich ein unbekannter Täter gewaltsam an allen Scheiben des auf Höhe der Hausnummer 78 geparkten grauen Mercedes zu schaffen, wobei er schlussendlich das rechte, hintere Dreiecksfenster einschlug. Anschließend ließ er offensichtlich von den Wagen ab und flüchtete, ohne etwas daraus zu entwenden. Allerdings hinterließ er einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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