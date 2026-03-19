Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) Stationärer Blitzer durch Bierflasche beschädigt: Polizei bittet um Hinweise (18.03.2026)

Deilingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem stationären Blitzer am Ortseingang Delkhofen.

Unbekannte haben im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:30 Uhr, vermutlich bei der Vorbeifahrt eine Bierflasche auf das Geschwindigkeitsmessgerät in der Wehinger Straße geworfen und das Glas der Kamera beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell