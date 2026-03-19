Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Industriestraße - insgesamt rund 35.000 Euro Schaden - Diesel läuft in Abwasserkanal (18.03.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Insgesamt rund 35.000 Euro Schaden und in einen Abwasserkanal laufender Kraftstoff sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Industriestraße ereignet hat. Ein 26-Jähriger bog mit einem Transporter von einer Nebenstraße der Industriestraße auf die Industriestraße ab. Dabei kollidierte er mit einem in Richtung Bahnhof fahrenden Lastwagen. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Lasters beschädigt, so dass Diesel in den Abwasserkanal floss. Um eine Ausbreitung des Kraftstoffs in der nahegelegenen Brigach zu verhindern, musste daraufhin eine Ölsperre errichtet werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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