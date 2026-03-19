Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, B 14

Lkr. Rottweil) Unbekannter Autofahrer missachtet die Vorfahrt und flüchtet - drei Verletzte und etwa 9.000 Euro Sachschaden: Polizei bittet um Hinweise (18.03.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit drei verletzten Personen sowie hohem Sachschaden am Mittwochabend auf der Bundesstraße 14.

Gegen 20:15 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Auto, mutmaßlich ein BMW, an der Anschlussstelle Rottweil-Mitte auf die B 14 in Richtung Autobahn. Dabei missachtete der Fahrer am Ende des Beschleunigungsstreifens die Vorfahrt des Durchgangsverkehrs. Eine 40-jährige Volvo-Fahrerin musste daher eine Vollbremsung einleiten, wodurch ein nachfolgender 18-jähriger Mazda-Fahrer auf den Volvo auffuhr. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Durch den Verkehrsunfall zog sich die 40-Jährige schwere Verletzungen zu. Eine 18-jährige Mitfahrerin im Mazda sowie ein 14-jähriger Insasse im Volvo wurden jeweils leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum unfallflüchtigen Fahrzeug aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 348790 entgegengenommen.

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