Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Schulgarten des Fürstenberg Gymnasium (18./19.03.2026)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist es zu einem Diebstahl aus dem Schulgarten des Fürstenberg Gymnasiums gekommen. Zwischen 22.30 Uhr und 05.45 Uhr verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu dem im hinteren Bereich des Schulgeländes gelegenen Garten. Dort entwendeten sie mehrere Gartenbänke aus Holz, zwei Aluminium Hochbeete und aus dem Geräteschuppen diverses Werkzeug.

Die Höhe des dadurch verursachten Schadens dürfte bei insgesamt rund 1.000 Euro liegen.

Vermutlich haben die Täter zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug benutzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges um die Schule in der Humboldtstraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0771 83783-0 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

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