POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Supermarkt (18./19.03.2026)
Radolfzell, Böhringen (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Bodenseestraße einzubrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an der Eingangstür des Toprak Supermarktes zu schaffen, gelangten jedoch schlussendlich nicht in den Verkaufsraum.
Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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