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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Supermarkt (18./19.03.2026)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, in ein Geschäft in der Bodenseestraße einzubrechen. Die Täter machten sich mit Gewalt an der Eingangstür des Toprak Supermarktes zu schaffen, gelangten jedoch schlussendlich nicht in den Verkaufsraum.

Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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