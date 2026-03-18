Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Achtung Raser!"

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Manchmal fragt man sich, ob Verkehrsschilder nur dekorativ wahrgenommen werden. Besonders das Schild "Achtung Kinder!" auf der Mecklenburger Straße scheint für mindestens einen Verkehrsteilnehmer eher in die Kategorie Straßenkunst zu fallen oder sollte man besser Kinder vor Raser warnen?! Siehe "Phantasiebild" der Pressestelle anbei.

So geschehen am heutigen Mittwoch (18.03.) um 10:31 Uhr: Ein VW aus Coesfeld wurde in Richtung Neumühler Straße mit 66 km/h (63 km/h nach Toleranzabzug) gemessen - erlaubt sind dort 30 km/h! Zur Erinnerung: Das ist die Geschwindigkeit, bei der man im Ernstfall eventuell noch reagieren kann, wenn plötzlich ein Kind auf die Straße läuft. Über 60 km/h gehören definitiv nicht dazu.

Die Konsequenzen sind: 260 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und Fahrverbot.

An der Stelle ist jederzeit mit kleinen, unberechenbaren Verkehrsteilnehmern zu rechnen - und genau deshalb stehen dort die Schilder und nicht aus dekorativen Gründen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell