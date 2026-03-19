Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrüche in Gewerbebetriebe im Industriegebiet Vockenhausen - Polizei sucht Zeugen (18./19.03.2026)

VS-Villingen (ots)

In den Abend- und Nachtstunden auf Donnerstag sind unbekannte Täter in mehrere Gewerbebetriebe im Industriegebiet Vockenhausen eingebrochen.

Zwischen 19 Uhr und 06.55 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Schreinerei und einer Firma für Holzbau in der Werner-von-Siemens-Straße. Im Inneren hebelten sie weitere Türen und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, wobei sie offensichtlich nichts entwendeten, jedoch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließen.

Zwischen 16.30 Uhr und 08 Uhr brachen mutmaßlich dieselben Täter in eine Firma für Feintechnik in der Heinrich-Hertz-Straße ein. Dort interessierten sie sich ebenfalls für die Büroräume, aus denen sie aber wiederum auch nichts mitnahmen.

Ob sie bei einem direkt nebenan befindlichen Großhändler etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Im selben Zeitraum kam es zu zwei weiteren Einbrüchen in der Max-Planck-Straße. Dort verschafften sich die Täter auf gleiche Art und Weise Zutritt in eine Schlosserei und einen Fensteranbieter. Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden an Fenstern und Türen. Lediglich beim Fensteranbieter erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld.

Zeugen, die von gestern Nachmittag bis heute Morgen verdächtige Beobachtungen im Industriegebiet gemacht haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07721 601-0 mit dem Polizeirevier Villingen in Verbindung zu setzen.

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