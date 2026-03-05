Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Dreiste Täter rauben hochwertiges Goldarmband - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein weiterer Trickdiebstahl, diesmal am Hafkemeyerweg, beschäftigt derzeit die Polizei in Osnabrück. Nach bisherigen Ermittlungen wurde am Dienstagmittag um kurz nach 14 Uhr eine 89-jährige Frau Opfer dreister Täter.

Den bisherigen Aussagen zufolge fuhr ein Fahrzeug mit zwei unbekannten Insassen vor. Eine männliche Person stieg aus und steuerte direkt auf die auf einer Bank sitzenden 89-Jährigen zu. Der Mann raubte der Frau gewaltsam ein am Handgelenk befindliches hochwertiges Goldarmband. Anschließend übergab er ihr eine minderwertige Goldkette. Die Täter fuhren schließlich mit dem silbernen/grauen Pkw (möglicherweise mit Kennzeichen HH-...) davon.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen oder dem flüchtenden Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2115 zu melden. In den vergangenen Tagen gab es bereits ähnliche Trickdiebstähle in Osnabrück (Stüvestraße) und Wallenhorst (Kötterskamp). Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell