POL-OS: Wallenhorst: Trickdiebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr befand sich nach bisherigen Erkenntnissen eine Frau zu Fuß auf der Straße Kötterskamp in der Nähe der Karlstraße. Ein dunkler Pkw, vermutlich blau (augenscheinlich ein größeres Fahrzeug (vermutlich Fünf-Türer)), hielt neben ihr an.

Aus dem hinteren rechten Seitenfenster sprach eine etwa 30 Jahre alte, schlanke Frau die Fußgängerin an. Sie erklärte, man wolle ihr etwas schenken. Im weiteren Verlauf nahm die Unbekannte die Hand der Geschädigten und wickelte ein Goldkettchen drei Mal um ihren Unterarm. Währenddessen stieg der Fahrer aus dem Fahrzeug aus und näherte sich der Frau. Er sprach ebenfalls mit der Frau.

Im Verlauf der Situation wurde der Geschädigten unbemerkt ein eigener goldener Armreif vom Handgelenk abgezogen. Die Tat ereignete sich innerhalb weniger Minuten. Anschließend entfernten sich die beiden Personen mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Frau:

etwa 30 Jahre alt

schlanke Statur

blieb während der gesamten Tat im Fahrzeug sitzen

Mann:

etwa 30 Jahre alt

schwarze Haare

kurzer schwarzer Bart

Fahrzeug:

dunkel, vermutlich blau

größeres Modell, vermutlich Fünf-Türer

Die Polizei Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder zu den genannten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

Warnhinweis der Polizei:

Trickdiebe nutzen häufig überraschende Ansprachen, vermeintliche Geschenke oder vorgetäuschte Hilfsbereitschaft, um Nähe zu ihren Opfern herzustellen. Es wird empfohlen, bei entsprechenden Situationen Abstand zu wahren, keine körperliche Nähe zuzulassen und Wertgegenstände nicht aus den Augen zu verlieren. Verdächtige Beobachtungen sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

