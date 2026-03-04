Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Sachbeschädigung auf dem Spielplatz "Ankumer See" - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Im Zeitraum von Freitag 18:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr kam es auf dem Spielplatz "Ankumer See" zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei der aufgestellten Bänke, einen Mülleimer sowie zwei Holz-Baumstützen. Ein Teil der Gegenstände wurden aus ihren festen, betonierten Verankerungen gerissen und stark beschädigt. Zudem hinterließen die Täter den Bereich vermüllt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht exakt beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

