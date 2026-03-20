Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) Brand eines Doppelhauses: Ein Verletzter und etwa 500.000 Euro Schaden (19.03.2026)

Dornhan (ots)

Der Brand eines Doppelhauses im Ortsteil Weiden hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Gegen 22:30 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Doppelhaushälfte in der Höhwandelstraße ein Feuer aus. Im weiteren Verlauf griff der Brand auch auf die zweite Doppelhaushälfte über. Alle Bewohner des Doppelhauses konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Der 46-jährige Hauseigentümer erlitt mittelschwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Klinikum nach Tübingen gebracht werden.

Trotz des Großaufgebots der Freiwilligen Feuerwehr wurden beide Haushälften vollständig zerstört. Die Hausbewohner fanden zunächst Unterkunft bei Nachbarn und Bekannten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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