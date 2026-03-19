PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Gartenhütte aufgebrochen +++ Motorradfahrer stürzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Gartenhütte aufgebrochen,

Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Festgestellt: Mittwoch, 18.03.2026

(fh)In den zurückliegenden Tagen brachen Unbekannte die Gartenhütte einer Pflegeeinrichtung in Bad Schwalbach auf. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Diebe das Gelände der Einrichtung im Martha-von-Opel-Weg auf und brachen dort die Gartenhütte auf. Aus dieser entwendeten sie mehrere Gartengeräte sowie Werkzeug und traten damit die Flucht an.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Motorradfahrer stürzt,

Hohenstein, Burg-Hohenstein, Burgstraße, Mittwoch, 18.03.2026, 16:30 Uhr

(fh)In Hohenstein ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt. Gegen 16:30 Uhr war der 39-jährige Wiesbadener mit seiner Maschine der Marke Triumph auf der Burgstraße bei "Burg-Hohenstein" unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Dabei verletzte sich der Fahrer glücklicherweise nur leicht, ein Transport ins Krankenhaus war vor Ort nicht von Nöten.

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