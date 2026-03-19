PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025

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Bad Schwalbach (ots)

Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für das Polizeipräsidium Westhessen sowie den Polizeidirektionen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Wiesbaden sowie Rheingau-Taunus Polizeipräsidium Westhessen, Wiesbaden, 19.03.2025

(da)Am heutigen Morgen wurde im Rahmen einer Pressekonferenz die polizeiliche Kriminalstatistik für das Polizeipräsidium Westhessen und die Polizeidirektionen Hochtaunus, Limburg-Weilburg, Main-Taunus, Wiesbaden sowie Rheingau-Taunus vorgestellt. Neben Polizeipräsidenten Björn Gutzeit erörterten auch die Leiterin der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektorin Stefanie König, sowie der Leiter der Kriminaldirektion, Leitender Kriminaldirektor Jens Wollmann, besondere Deliktsfelder aus dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Darüber hinaus standen die Leitungen der zuvor genannten Polizeidirektionen den anwesenden Medienvertretern für eine tiefergehende Befassung mit regionalspezifischen Themen zur Verfügung. Die jeweiligen Pressepapiere sowie dazugehörige Anlagen finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/statistik/polizeiliche-kriminalstatistik-pks/polizeiliche-kriminalstatistik-2025-fuer-das-polizeipraesidium-westhessen

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