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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 21-jähriger aus Oestrich-Winkel vermisst, Mittelheim, 16.03.2026

POL-RTK: 21-jähriger aus Oestrich-Winkel vermisst, Mittelheim, 16.03.2026
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Bad Schwalbach (ots)

(ck) Seit der Nacht von Montag auf Dienstag, wird der 21- jährige Peter Gabris aus Mittelheim vermisst. Er verließ die Wohnanschrift seiner Freundin nach einem Streit, zu Fuß in unbekannte Richtung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Er ist 185 cm groß, hat dunkelblondes, gelocktes Haar, blaue Augen und Piercings am rechten Ohr. Er ist von schlanker Statur und war zuletzt mit einem schwarzen Bandana als Kopfbedeckung, grauen Jeans und einer grün/braun/grau gestreifte Jacke bekleidet. Er spricht englisch und slowakisch. Die Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden geführt. Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0 oder jede andere Polizeistelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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