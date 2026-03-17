PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen +++ Pedelec vor Fitnessstudio gestohlen +++ Baumaterialien entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen,

Eltville-Erbach, Rheinallee, Freitag, 13.03.2026, 18:00 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 07:00 Uhr

(fh)Über das zurückliegende Wochenende haben Werkzeugdiebe in Erbach zugeschlagen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Langfinger zu einem Transporter, welcher auf dem Schotterparkplatz am Weinprobierstand in der Rheinallee parkte und öffneten diesen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro gestohlen.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Pedelec vor Fitnessstudio gestohlen,

Oestrich-Winkel, Am Elsterbach, Montag, 16.03.2026, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Montagabend geriet in Oestrich-Winkel ein Elektro-Fahrrad ins Visier von Dieben. Im Zeitfenster von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr stahlen die Täter das mit einem Schloss gesicherte Rad der Marke "Cube" von dem Fahrradständer eines Fitnessstudios in der Straße "Am Elsterbach". Nach der Tat flüchteten die Unbekannten mit dem E-Bike im Wert von etwa 3.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

3. Baumaterialien entwendet,

Rüdesheim, Am Rottland, (Bahnhof) Freitag, 13.03.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 08:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Montag wurden Diebe auf einer Baustelle in Rüdesheim aktiv. In der genannten Zeitspanne suchten die Täter eine Baustelle am Rüdesheimer Bahnhof auf und entwendeten aus einem dort geparkten Pritschenwagen sogenannte Überfahrbrücken im Wert von 3.000 Euro. Hinweise zu den Tätern liegen bislang noch nicht vor.

Hinweise in der Sache werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

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