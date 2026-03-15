PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Erneut Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte am Telefon+++Versuchter Einbruch+++Brand in Mehrfamilienhaus+++Unfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Erneut Betrugsversuche am Telefon, Taunusstein-Wehen/Orlen, Samstag, 14.03.2026, 14:00 bis 21:45 Uhr

(ck) Erneut kam es im Verlauf des Samstages, dem 14.03.2026 zu Anrufen von vermeintlichen Polizeibeamten bei Taunussteiner Anwohnern. Der Sachverhalt, der hierbei geschildert wurde, ist nahezu immer der gleiche: Man habe eine Einbrecherbande festgenommen, welche es auf das Hab und Gut der Angerufenen abgesehen hätten. Glücklicherweise reagierten die Anwohner in den aktuellen Fällen absolut richtig, beendeten die Telefonate und informierten die Polizei. Somit blieb es in den bekannt gewordenen Fällen lediglich beim Versuch an die Wertgegenstände der Betroffenen zu gelangen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Wie bereits bekannt sind die Maschen der Anrufer vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das Gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf! Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

2. Versuchter Einbruch, Taunusstein-Bleidenstadt, Panoramastraße, Freitag, 13.03.2026, 22:29 Uhr

(ck) Unbekannte versuchten am Freitageabend, den 13.03.2026 in ein Einfamilienhaus in der Panoramastraße in Taunusstein einzubrechen. Hierzu betraten der oder die Täter das Grundstück des Hausbesitzers über ein Gartentor und versuchten im Anschluss ein Badezimmerfenster aufzuhebeln. Da die Alarmanlage des Hauses auslöste, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden am Fenster des Hauses in Höhe von ca. 600 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Brand in Mehrfamilienhaus, Idstein, Kirmsseweg, Sonntag, 15.03.2026, 01:10 Uhr

(ck) In der Nacht von Samstag, den 14.03.2026 auf Sonntag, den 15.03.2026 kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Kirmsseweg in Idstein. Gegen 01:10 Uhr wurde die Feuerwehr durch einen Rauchwarnmelder in einer Wohnung alarmiert. Vor Ort konnte die Feuerwehr Rauch feststellen, welcher sich im Treppenhaus ausbreitete. Die Ursache hierfür konnte schnell festgestellt werden. Ein Hausbewohner hatte versucht einen in seiner Wohnung befindlichen Kaminofen mit Heizöl anzufeuern. Hierdurch entstand eine größere Rauchentwicklung, was schlussendlich zum Einsatz von Feuerwehr und auch Polizei führte. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Der Bewohner kam zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik. Über die entstandene Schadenshöhe liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

4. Unfallflucht, Taunusstein, Kantstraße, Donnerstag 12.03.2026, 15:00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 13:30 Uhr

(ck) Im Verlauf von Donnerstag, 12.03.2026, 15:00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 13:30 Uhr kam es im Bereich der Kantstraße in Taunusstein-Hahn zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil des Halters eines PKW Ford. Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Ford Explorer im Bereich des Hecks, vermutlich beim Vorbeifahren, nicht unerheblich. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 Euro zu kümmern, flüchtete der oder die Verursacherin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078 -0 in Verbindung zu setzen.

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