Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

A4 Höhe Eisenach (ots)

Heute Morgen war die Richtungsfahrbahn Dresden der A4 zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Eisenach-Ost nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt.

Der 26-jährige Fahrer eines Mercedes wurde von der tiefstehenden Sonne geblendet, sodass er den vor sich fahrenden Sattelzug nicht wahrnahm. Er fuhr auf dessen Heck auf. Aufgrund der Kollision schleuderte er mit seinem Auto nach links und kam zwischen dem mittleren und linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 32.000 Euro.

Gegen 10:00 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Dresden auf dem betroffenen Streckenabschnitt wieder störungsfrei befahren werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

