Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw macht sich nach Verkehrsunfall aus dem Staub

A71 Höhe Erfurt-Bindersleben (ots)

Gegen 11:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen. Die 38-jährige Fahrerin eines BMWs überholte einen LKW zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben. Vor dem LKW scherte jedoch ein zweiter Sattelzug auf den linken Fahrstreifen aus, ohne das Auto der jungen Frau zu beachten. Die bereits dort fahrende BMW-Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und fuhr auf das Heck des Sattelzuges auf. Dieser setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort, während der BMW auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Aufgrund des Trümmerfeldes war die Richtungsfahrahn Sangerhausen für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Am Unfallort konnte ein Kennzeichen gefunden werden. Ob das Kennzeichen zu dem beteiligten Sattelzug gehört, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Seit 12:40 Uhr ist die A71 auf dem betroffenen Abschnitt störungsfrei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

