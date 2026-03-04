PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter fährt auf Schilderwagen 1. Abschlussmeldung

Schleifreisen (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. Im Rahmen Unfallaufnahme bestätigte sich zunächst die Ausgangsmeldung. Der 31-Jährige Fahrer des unfallverursachenden Kleintransporters wurde durch den Unfall ebenfalls unbekannten Grades verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt ist für die Rettungs- und Bergemaßnahmen, zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord, kurzfristig voll und für weitere drei Stunden teil gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrer des Kleintransporters wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlung der genauen Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
LS
Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

