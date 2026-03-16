PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Imbissbude +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Autowaschanlage von Einbrechern heimgesucht +++ Wohnungseinbruch

Bad Schwalbach (ots)

1. Festnahme nach versuchtem Einbruch in Imbissbude, Rüdesheim, Am Rottland, 16.03.2026, 01:45 Uhr

(pl)In der Nacht zum Montag kam es in Rüdesheim nach einem versuchten Einbruch zu einer Festnahme. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 01:45 Uhr beobachtet, wie eine Person versuchte, in den Imbiss am Bahnhof einzubrechen. Als die verständigten Polizeikräfte nur kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten sie den mutmaßlichen Täter, einen 50-jährigen Mann, antreffen und festnehmen. Aufgefundenes Einbruchswerk wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Schlangenbad, Bärstadt, Tulpenstraße, 13.03.2026, 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(pl)In Bärstadt brachen unbekannte Täter am Freitag in ein Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus in der Tulpenstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Autowaschanlage von Einbrechern heimgesucht, Kiedrich, An der Ankermühle, 14.03.2026, 04:15 Uhr

(pl)Am frühen Samstagmorgen wurde eine Autowaschanlage in Kiedrich von Einbrechern heimgesucht. Zwei dunkelgekleidete Personen begaben sich gegen 04:15 Uhr auf das Gelände in der Straße "An der Ankermühle", brachen eine Tür sowie dortige Automaten auf und ergriffen anschließend mit Bargeld im zweistelligen Bereich die Flucht. Der durch die brachiale Vorgehensweise entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Wohnungseinbruch,

Walluf-Niederwalluf, Taunusstraße, 15.03.2026, 11:40 Uhr bis 16:30 Uhr

(pl)Am Sonntag waren in der Taunusstraße in Niederwalluf Wohnungseinbrecher zugange. Die Täter drangen zwischen 11:40 Uhr und 16:30 Uhr in die Wohnung ein, durchsuchten diese und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Einer der Einbrecher wurde als 1,70 bis 1,80 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt, kräftig, mit kurzen grauen Haaren und mintgrüner Kleidung beschrieben. Ein weiterer Täter soll ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und blaue Oberbekleidung getragen haben. Durch Nachbarn wurde ein schwarzer Kastenwagen am Tatort bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell