PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Radfahrer bei Unfall verletzt +++ Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Bad Schwalbach (ots)

1. Radfahrer bei Unfall verletzt,

Bad Schwalbach, Bundesstraße 275, Dienstag, 17.03.2026, 12:25 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag wurde ein Radfahrer bei Bad Schwalbach von einem Pkw erfasst und zog sich dabei Verletzungen zu. Gegen 12:25 Uhr befuhr ein 18-Jähriger auf seinem Rennrad die Bundesstraße 275. Zeitgleich kam ihm eine 84-jährige Autofahrerin in einem Suzuki Jimny entgegen und beabsichtigte, über die Gegenfahrspur in einen Feldweg abzubiegen. Dabei übersah die Dame den entgegenkommenden Zweiradfahrer und erfasste diesen. Der Heranwachsende wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert. Er musste in der Folge in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrrad wies einen Totalschaden auf. Auch der Suzuki wurde beschädigt, die Schadenshöhe beträgt in Summe etwa 7.500 Euro.

2. Geschwindigkeitsmessungen der Polizei, Hohenstein-Breithardt, Bleidenstadter Weg, Dienstag, 17.03.2026, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Hohenstein-Breithardt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und dabei einige Verstöße festgestellt. Im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr wurde das Messgerät im Bleidenstadter Weg aufgestellt und dort so die erlaubten 100 km/h kontrolliert. Insgesamt 63 Fahrerinnen und Fahrer vielen durch zu schnelle Fahrweisen auf und müssen sich nun wegen entsprechender Verstöße verantworten. Am schnellsten war ein Autofahrer mit 141 km/h unterwegs.

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