Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 19-Jähriger "Poser" mit Videofahrzeug der Polizei gestellt (19.03.2026)

Rottweil (ots)

Ein Videofahrzeug des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil hat am Donnerstagabend einen sogenannten "Poser" in der Marxstraße gestellt.

Bereits gegen 19:45 Uhr war ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes AMG im Industriegebiet Saline einer zivilen Streife durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Mann bremste sein Auto immer wieder, teilweise bis zum Stillstand ab, um im Anschluss unnötig stark zu beschleunigen. Bei der anschließenden Fahrt hinter dem Videofahrzeug fuhr der Mercedes immer wieder dicht auf. Schließlich bog der Fahrer unvermittelt ab, beschleunigte stark und entkam zunächst unerkannt.

Etwa zwei Stunden später konnte die zivile Streife den Mercedes in der Ortsdurchfahrt Zimmern ob Rottweil erneut feststellen. Hier beschleunigte der 19-Jährige so stark, dass die Reifen auf der Straße Rauchschwaden hinterließen.

In der Marxstraße stoppten die Beamten des Verkehrsdienstes schließlich die Fahrt. Der 19-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten.

"Posing", also eine Fahrweise, bei der es dem Fahrer vor allem darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen - oft ohne Rücksicht auf die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer - wird von der Polizei auch weiterhin verstärkt kontrolliert. Nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen. Aus diesem Grund werden Polizeibeamte auch weiterhin sowohl angekündigte als auch nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen, um die Teilnahme am Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen.

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