Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Allensteiner Straße/ Riedstraße/ Breslauer Straße - Autofahrerin übersieht Radfahrer (19.03.2026)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Allensteiner Straße/ Riedstraße / Breslauer Straße am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr überquerte der 84-Jährige die Kreuzung von der Allensteiner Straße in Richtung Breslauer Straße. Zeitgleich bog eine 44-jährige Mercedesfahrerin von der Breslauer Straße nach links auf die Riedstraße ab. Aufgrund blendender Sonne übersah die Frau den Radler und erfasste ihn. Der 84-Jährige prallte mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe, wobei er sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Senior zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.300 Euro.

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