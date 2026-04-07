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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bischweier - Leitplanke gestreift

Gaggenau (ots)

Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der B462 auf Höhe der Auffahrt Bischweier aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat die dortige Leitplanke gestreift. Die Folge des sich gegen 3:15 Uhr zugetragenen Malheurs sind etwa 10.000 Euro Sachschaden im dortigen Bereich und ein auf circa 15.000 Euro geschätzter Sachschaden am PKW. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mittfünfziger wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und im Anschluss in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Weshalb der Mann von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung kann jedoch ausgeschlossen werden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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