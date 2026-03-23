Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Einbruch in eine Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (22.03.2026) gegen 21:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Gottlieb-Daimler-Straße in Steinenbronn ein. Die Unbekannten brachen eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Innerhalb des Gebäudes wurden zwei weitere Türen aufgebrochen. In der Folge wurde ein Alarm ausgelöst, was vermutlich dazu führte, dass die unbekannten Täter von ihrem Vorhaben abließen und ohne Diebesgut flüchteten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen führten am Abend noch Fahndungsmaßnahmen durch, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Es konnten jedoch keine Tatverdächtigen festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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