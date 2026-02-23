PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Jahrsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

FW-RD: Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Jahrsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)
  • Bild-Infos
  • Download

Rendsburg (ots)

Am Sonntag, 22.02.2026, ca. 23:15 Uhr, wurde ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Jahrsdorf gemeldet. Es brannten auf einem Heuboden Stroh- und Heuballen. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenwestedt, Grauel und Tappendorf/ Rade wurden alarmiert. Zwei Personen (Anwohner) wurden bei ersten Löschversuchen durch Rauchgase verletzt und anschließend rettungsdienstlich versorgt. Der Einsatz erschwerte sich durch die schlechte Zugänglichkeit des Gebäudes. Unter immensen Atemschutzeinsatz musste der Heuboden durch die Einsatzkräfte vom Heu befreit werden. Ca. 100 Rettungskräfte waren vor Ort. Der Einsatz war um ca. 03:00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
Ingo Hüttmann
Mobil: 0172 419 35 48
E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
Weitere Meldungen: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren