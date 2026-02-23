Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Jahrsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Am Sonntag, 22.02.2026, ca. 23:15 Uhr, wurde ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Jahrsdorf gemeldet. Es brannten auf einem Heuboden Stroh- und Heuballen. Die Freiwilligen Feuerwehren Hohenwestedt, Grauel und Tappendorf/ Rade wurden alarmiert. Zwei Personen (Anwohner) wurden bei ersten Löschversuchen durch Rauchgase verletzt und anschließend rettungsdienstlich versorgt. Der Einsatz erschwerte sich durch die schlechte Zugänglichkeit des Gebäudes. Unter immensen Atemschutzeinsatz musste der Heuboden durch die Einsatzkräfte vom Heu befreit werden. Ca. 100 Rettungskräfte waren vor Ort. Der Einsatz war um ca. 03:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell