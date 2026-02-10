Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Scheunenbrand in Schülp - Großaufgebot der Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Rendsburg (ots)

Schülp bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) - Am Montagabend, den 09.02.2026, kam es gegen 21:35 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Schülp. Betroffen war eine rund 30 x 50 Meter große Scheune.

Eine Anwohnerin nahm Brandgeruch wahr und alarmierte umgehend über den Notruf die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schülp stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort von "Feuer Standard (FEU 00)" auf "Feuer größer als Standard (FEU G 00)" erhöht.

Durch einen massiven und koordinierten Löscheinsatz gelang es den Einsatzkräften, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude erfolgreich zu verhindern. Zur Unterstützung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Westerrönfeld und Jevenstedt nachalarmiert.

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurde ein Faltbehälter aufgebaut, der mithilfe von Güllewagen befüllt wurde. Gegen 22:45 Uhr konnte der Leitstelle "Feuer unter Kontrolle" gemeldet werden. Für die Nachlöscharbeiten wurden mithilfe eines Radladers Teile des Blechdaches entfernt, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte bis in die Nacht hinein mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Menschen und Tiere kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Ursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Schülp bei Rendsburg, Feuerwehr Westerrönfeld, Feuerwehr Jevenstedt, Rettungsdienst, Polizei, Kripo und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell