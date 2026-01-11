Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Osterrönfeld - Rückblick, Ehrungen und Ausblick

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Osterrönfeld wurde Jens Heise für seine besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied der Wehr ernannt.

Wehrführer Thorsten Schrader eröffnete die Versammlung pünktlich um 19.00 Uhr (09.01.2026) und begrüßte 49 der insgesamt 60 aktiven Kameradinnen und Kameraden. Neben den anwesenden Ehrenmitgliedern nahm auch eine Abordnung der Jugendfeuerwehr teil. Als Gäste konnte Schrader Bürgermeister Hans-Georg Volquardts, Amtswehrführer Jörg Martens sowie Thorsten Weber vom Kreisfeuerwehrverband willkommen heißen.

In seinem Jahresbericht blickte der Wehrführer auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Zahlreiche Dienste, Ausbildungen, Einsätze und Termine prägten den Alltag der Wehr. Auch bei vielen Veranstaltungen war die Feuerwehr präsent. Schrader hob das hohe Engagement innerhalb der Wehr ausdrücklich hervor und dankte allen Kameradinnen und Kameraden für ihre Einsatzbereitschaft.

Positiv entwickelte sich auch die Planung für den Neubau des Gerätehauses. Erste Entwürfe wurden bereits im November 2025 veröffentlicht. Die Jugendfeuerwehr präsentierte sich ebenfalls sehr aktiv im Dorfgeschehen - hierfür sprach Schrader den Betreuern und der Jugendwartung seinen besonderen Dank aus. Ein Highlight des Jahres war zudem der Besuch bei der befreundeten Feuerwehr im österreichischen Tarsdorf.

Im Bereich Atemschutz wurde ein wichtiger Schritt vollzogen: Die Umstellung auf moderne CFK-Flaschen ist abgeschlossen. Aktuell verfügt die Wehr über 25 taugliche Atemschutzgeräteträger, die alle ihre notwendigen Belastungsübungen absolviert haben. Kritisch äußerte sich Schrader zur aktuellen Verkehrsregelung im Ortsgebiet. Insbesondere die Tempo-30-Zonen erschweren im Alarmfall die zügige Anfahrt zum Gerätehaus.

Insgesamt leisteten die Kameradinnen und Kameraden im vergangenen Jahr rund 4.800 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Es wurden zahlreiche Lehrgänge auf Amts-, Kreis- und Landesebene erfolgreich absolviert. Positiv hervorzuheben sind die neun Neuzugänge, darunter vier Übertritte aus der Jugendfeuerwehr sowie fünf neue Mitglieder. Schrader schloss seinen Bericht mit einem herzlichen Dank an die Gemeinde, die Verwaltung sowie die Amts- und Kreisfeuerwehrführung für die kontinuierliche Unterstützung.

Die Jugendfeuerwehr zählt derzeit 27 Mitglieder (20 Jungen und 7 Mädchen). Vier Jugendliche wechselten in den aktiven Dienst, stehen der Jugendfeuerwehr jedoch weiterhin als Betreuer zur Verfügung. Zu den Höhepunkten des Jahres zählten unter anderem ein Freizeitparkbesuch in den Niederlanden, das Jubiläum in Tarsdorf sowie mehrere gemeinsame Übungen mit der aktiven Wehr und der Jugendfeuerwehr Schacht-Audorf. Jugendwart Benjamin Skropp betonte: "Kameradschaft pflegen und Freundschaften vertiefen sind ein wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit." Sein Dank galt allen Unterstützern der Jugendfeuerwehr.

Bei den Wahlen wurden Timm Kempe zum Gruppenführer der 2. Gruppe und Jannik Schrader zu dessen Stellvertreter gewählt. Jan Schwarz übernahm das Amt des stellvertretenden Gruppenführers der 1. Gruppe. Dirk Struve wurde als Schriftwart für weitere sechs Jahre bestätigt. Christian Kröhnert wurde zum neuen Atemschutzgerätewart gewählt. Neu in den Festausschuss wurden Christian Boller, Markus Treichel und Matthias Bente berufen. Florian Proschitzki wurde zum Kassenprüfer gewählt.

Bürgermeister Hans-Georg Volquardts überbrachte die Grüße der Gemeinde und der Amtsverwaltung und lobte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich jederzeit sicher fühlen, da die Feuerwehr gut aufgestellt und stets schnell einsatzbereit sei. In Bezug auf die Tempo-30-Zonen erklärte er, dass die Entscheidung beim Kreis liege und nicht im Einflussbereich der Gemeinde. Zudem kündigte er eine Sondersitzung am 24.01.2026 zum Neubau des Gerätehauses an. Abschließend gratulierte er allen Geehrten, Beförderten und Gewählten.

Amtswehrführer Jörg Martens dankte der Wehr für die geleistete Arbeit. Mit insgesamt 57 Einsätzen im Jahr 2025 verzeichnete die Feuerwehr Osterrönfeld die höchste Einsatzzahl im Amtsgebiet. Thorsten Weber vom Kreisfeuerwehrverband überbrachte die Grüße der Kreiswehrführung und gratulierte im Namen des Verbandes allen Gewählten, Beförderten und Geehrten. Zudem gab er einen Ausblick auf das Jahr 2026, in dem am Warntag (10. September) ein Tag des Katastrophenschutzes an Schulen geplant ist. Abschließend appellierte Weber an alle Kameradinnen und Kameraden, stets vorsichtig zu den Einsätzen zu fahren.

Einsätze: Gesamt 57 Feuer 12 Technische Hilfe 23 Fehlalarme durch BMA 16 Sonstige Einsätze 6

Beförderungen:

Feuerwehrfrau / Feuerwehrmann

Emma Modrow Linus Guhl

Oberfeuerwehrmann

Torben Hartung Connor Steffen

Hauptfeuerwehrmann** Christian Kröhnert Markus Seydel

Löschmeister

Nick Wecke

Ehrungen:

10 Jahre

Torben Hartung

20 Jahre

Dirk Struve

30 Jahre

Rene Peters

Brandschutzehrenzeichen in Gold am Band für 40 Jahre Thorsten Schrader

Ehrenmitglied der Feuerwehr Osterrönfeld Jens Heise

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell